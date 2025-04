Jennifer Lopez ostatni raz w Polsce dała koncert w 2012 roku na Polsat Plus Arenie Gdańsk podczas tournée "Dance Again World Tour". Publiczność już wtedy była zachwycona spektakularnym widowiskiem. Jak będzie tym razem? J.Lo poinformowała, że tego lata rusza w trasę koncertową pt. "Up All Night". Jednym z jej przystanków będzie Warszawa.

Koncert Jennifer Lopez w Polsce. Gdzie i kiedy kupić bilety?

Piosenkarka wystąpi na PGE Narodowym 25 lipca 2025 roku. "Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę i zobaczę was wszystkich. Minęło zbyt dużo czasu. To będzie niesamowite lato" – napisała w nowym poście w social mediach.

J.Lo w tamtym roku odwołała trasę

W 2024 roku Lopez planowała ruszyć w trasę "This Is Me… Live", która miała obejmować 36 koncertów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pierwsze show miała dać w Orlando na Florydzie, a skończyć w Houston w Teksasie. Jednak 31 maja wydała nagłe oświadczenie, w którym odwołała wszystkie występy.

"Jestem całkowicie zrozpaczona i zdruzgotana tym, że was zawiodłam. Musicie wiedzieć, że nie zrobiłabym tego, gdybym nie czuła, że jest to absolutnie konieczne. Obiecuję, że wam to wynagrodzę i znów będziemy wszyscy razem. Bardzo was wszystkich kocham. Do następnego razu" – wyznała.