732202060 - co to za numer? Od miesięcy oszuści wydzwaniają z niego do Polaków Fot. Anna Shvets / Pexels

"W słuchawce możemy usłyszeć głos kobiety, przekonujący, że jesteśmy dłużnikami we frankach szwajcarskich, a kiedy odpowiemy, że to nieprawda, rozmówczyni bardzo szybko się rozłącza" – napisał dziennikarz serwisu "Komputer Świat".

Jeśli spróbujemy oddzwonić na ten numer, usłyszymy, że jest niedostępny. "Istnieje szansa, że oszuści dzwonią z maszyny, podszywając się pod ten numer" – mogliśmy przeczytać w artykule.

Tekst został napisany w grudniu zeszłego roku. Nic się od tamtego czasu nie zmieniło... z wyjątkiem liczby osób, które miały z nim do czynienia. Przez te parę miesięcy przybyły ich tysiące! A oszuści dalej są nieuchwytni i namolni.

Tylko na stronie nieznany-numer.pl (a takich stron z wyszukiwaniem numerów jest więcej) w grudniu zeszłego roku był wyszukiwany ponad 350 tys. razy (pisałem o tym tutaj). Obecnie przekroczył 500 tys. wyszukiwań. I na tym pewnie się nie skończy.

Fot. nieznany-numer.pl

Oszuści są ciągle aktywni i korzystają z tego numeru, o czym świadczą także komentarze na tej stronie. Nie ma dnia, by nie nie pojawił się nowy wpis, którego autor lub autorka skarży się na oszustów twierdzących, że mamy dług we frankach.

Ciekawe skąd ten złodziej ma mój numer. Ale już nie oddzwonisz, bo nie ma takiego numeru. Naciągaczka, dzwoni w sprawie rekompensaty za wzięcie kredytu we frankach, którego oczywiście nie brałem, bo bym musiał go wziąć już w przedszkolu. Przy próbie otrzymania informacji skąd mają takie dane o mnie, pani twierdzi, że nie posiadają żadnych danych... No to skąd niby wie, gdzie dzwonić. Takich to powinni łapać i do ciężkich robót zaciągać za miskę ryżu. Rozmówczyni dzwoni z pytaniem, czy miałam problemy z zaciągnięciem kredytu w banku. Zastrzegłam mój PESEL i nikt kredytu na mój PESEL nie weźmie. Numer, z którego dzwoniła, zablokowałam. W sprawie jakiegoś kredytu (żadnego nie mam), więc lipa. Tym bardziej że próba oddzwonienia wykazuje, że "nie ma takiego numeru"... "Dzień dobry Ewa Mazur, chciałam pomóc spłacić odsetki od kredytu". Blokować! Sku...... y dzwonią cały dzień i to nawet wieczorem. Za każdym razem z innego numeru.

Takich komentarzy jest o wiele więcej. Trudno powiedzieć, czy ktoś się na to naciął (samo odebranie numeru jest niegroźne, ale możliwe, że potem ktoś będzie chciał wyłudzić nasze dane), ale na pewno takie wydzwanianie może być męczące. Na szczęście łatwo da się zablokować numer na smartfonie: wystarczy znaleźć go w historii połączeń i potem wybrać "zablokuj".

Jak zablokować niechciany numer telefonu na przyszłość?

Jeśli oszuści jeszcze do nas nie dzwonili, to na Androidzie klikamy ikonkę słuchawki, następnie w prawym górnym rogu klikamy trzy kropeczki, potem "Ustawienia", dalej "Zablokowane numery" i dodajemy go ręcznie. Na iOS możemy to zrobić w ten sposób: Ustawienia > Aplikacje > Telefon > Zablokowane kontakty > Dodaj nowy. To jedyny sposób na uniknięcie tych oszustów.