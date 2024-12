"W słuchawce możemy usłyszeć głos kobiety, przekonujący, że jesteśmy dłużnikami we frankach szwajcarskich, a kiedy odpowiemy, że to nieprawda, rozmówczyni bardzo szybko się rozłącza" – napisał dziennikarz serwisu "Komputer Świat", na którego też ostatnio trafiło.

732202060 – ten numer to kłopoty. Ludzie masowo zgłaszają problem, a oszuści dzwonią dalej

To szczególny przypadek, choć pewnie takich numerów jest więcej. Aż dziwne, że operatorzy go sami nie blokują, bo okrył się niesławą w internecie. Tylko na stronie nieznany-numer.pl (a takich stron z wyszukiwaniem numerów jest więcej) był wyszukiwany ponad 357 tysięcy razy. Przez rok.

Można więc założyć, że co najmniej tyle osób szukało go w sieci. Strach pomyśleć, ile mogło zostać oszukanych, biorąc pod uwagę zwykły rachunek prawdopodobieństwa. I jakby tego było mało, ponad tysiąc osób napisało komentarz z ostrzeżeniem, a numer i tak jest w "obiegu":

"Oszustka z tego numeru dzwoniła do mnie w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich, którego nigdy nie zaciągałam, rozłączyłam się od razu. Zgłaszam na CERT jako nadużycie".

"Głos młodej kobiety, prawdopodobnie bot, w sprawie rzekomego kredytu we frankach szwajcarskich. Na pytanie, skąd ma mój numer telefonu, głos odpowiedział, że od 'administratora danych' i tu nastąpiła szybko wygulgotana nazwa (nazwa jej firmy też jest tak szybko powiedziana, żeby nikt nie zapamiętał). Po mojej zdecydowanej odpowiedzi, że źle trafiła, bo nie mam kredytu we frankach, przerwano połączenie. Blokujcie ten numer.

"Dzwoniła pani, mówiąc, że mamy kredyt we frankach (tel do żony i do mnie), nigdy nie mieliśmy kredytu we frankach"