Konrad Piasecki na antenie TVN24 zapytał Katarzynę Lubnauer, czy dojdzie do debaty w Końskich i jak przebiegają obecnie rozmowy między sztabami. – Jestem przekonana, że Nawrocki musi stanąć do tej debaty. To on ją zaproponował, wyzwał Trzaskowskiego. A Trzaskowski powiedział: sprawdzam. Nie wyobrażam sobie, żeby Nawrocki teraz się wycofał – powiedziała wiceministra edukacji.