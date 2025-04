Rekordowy tłok w wyborach. Kto stanie do walki?

Kiedy debata prezydencka?

Debata ma się odbyć zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, który zobowiązuje Telewizję Polską do zapewnienia przestrzeni medialnej wszystkim zarejestrowanym komitetom. W praktyce może to jednak oznaczać poważne ograniczenia czasowe – jeśli rzeczywiście do debaty stanie 17 kandydatów, to przy standardowym czasie trwania (ok. 90 minut) każdy z nich otrzyma zaledwie około 4–5 minut, by się przedstawić i odpowiedzieć na pytania. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1007 dorosłych Polaków.