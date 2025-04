Przelewy między małżonkami pod lupą urzędu skarbowego – na co zwrócić uwagę?

Zgodnie z przepisami, małżonkowie mogą przekazywać sobie darowizny do kwoty 36 120 zł w ciągu 5 lat bez konieczności zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego .

W przypadku małżonków pozostających we wspólności majątkowej, środki zgromadzone na wspólnym koncie bankowym są traktowane jako współwłasność. Przelewy między takimi rachunkami nie są uznawane za darowizny i nie podlegają opodatkowaniu. Jednak w sytuacji posiadania oddzielnych kont, przekazywanie większych kwot może budzić zainteresowanie urzędu skarbowego, zwłaszcza jeśli nie zostaną one odpowiednio udokumentowane. ​

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są zobowiązani do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, stosownie do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. Oznacza to, że przekazywanie środków na wspólne potrzeby jest naturalnym obowiązkiem i nie powinno rodzić konsekwencji podatkowych, pod warunkiem właściwego udokumentowania takich transakcji.