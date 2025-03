Kiedy kwota wolna od podatku zwiększy się do 60 tysięcy?

Koalicja Obywatelska zapowiadała przed ostatnimi wyborami w 2023 roku, że zwiększy ją w czasie obecnej kadencji dwukrotnie, do 60 tysięcy złotych. Był to jeden z kluczowych postulatów formacji dowodzonej przez Donalda Tuska.

Minister finansów skonkretyzował plany zmian w środę (26 marca) w radiowej Trójce. Został zapytany, czy jest w stanie zadeklarować, że do końca kadencji, czyli do 2027 roku kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tysięcy złotych.