Tak skarbówka sprawdza konta bankowe do kilku lat wstecz. Fiskus nie ma litości i wlepia kary

Wielu z nas uważa, że przekazanie majątku bliskim to bezpieczna praktyka, jednak urząd skarbowy może kontrolować szczegóły takich transakcji. Fiskus coraz częściej kontroluje konta bankowe Polaków. Warto pamiętać, że wysoką karę można zapłacić nawet za drobne błędy formalne. Oto najważniejsze zasady dotyczące darowizny i jak należy ją zgłosić do urzędu skarbowego, by nie mieć kłopotów.