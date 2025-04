Maryla Rodowicz nagrała piosenkę z bryską. Fot. YouTube / Maryla Rodowicz

Rodowicz nagrała piosenkę z bryską. "Łza na rzęsie" już dostępna

"Łza na rzęsie (Mi się trzęsie)" to piosenka do słów Magdy Umer, która pochodzi z albumu Maryli Rodowicz z 1998 roku, zatytułowanego "Przed zakrętem". 79-latka postanowiła nadać jej współczesny, klubowy styl. Zaprosiła do współpracy polską piosenkarkę i kompozytorkę bryskę.

Remiksem zajął się Skytech. – Zawsze fascynowało mnie łączenie różnych światów w muzyce, a 'Łza na rzęsie' to idealny przykład, jak pięknie mogą współgrać różne pokolenia artystów. To było dla mnie duże wyzwanie, ale też wielka przyjemność! Mam nadzieję, że poczujecie to samo, słuchając tej wersji – stwierdził muzyk w oficjalnej zapowiedzi.

– Ogromnie się cieszę, że miałam możliwość uczestniczenia w projekcie, który łączy nie tylko dwa pokolenia, ale także dwa spojrzenia na świat, dwa sposoby doświadczania, dwie wrażliwości i 2 serca, które nie raz zostały złamane i nie jedną łzę na rzęsie zdążyły przechować. Maryla jest piękną artystką i jestem pod ogromnym wrażeniem jej zaangażowania i tego jak bardzo kocha to co robi – skomentowała bryska.

To nie pierwszy raz, gdy Rodowicz pokazuje, jak łączyć doświadczenie z młodością i stare przeboje z nowoczesnymi brzmieniami. W kwietniu ubiegłego roku odświeżyła piosenkę "Sing Sing" w duecie z Mrozem. Z kolei we wrześniu sięgnęła po utwór "Damą być". "Wywrotowa, kipiąca energią, nowa wersja 'Damą być', jednego z najpopularniejszych utworów w repertuarze Maryli Rodowicz. Ikona polskiej piosenki zaprosiła do wspólnego wykonania swojego klasyka Roxie Węgiel" – ogłoszono wówczas i numer stał się bardzo popularny w kolejnych mesiącach.

