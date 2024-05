Węgiel zdradziła kulisy współpracy z Rodowicz. Takich słów nikt się nie spodziewał [TYLKO U NAS]

W finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" Roksana Węgiel zaskoczyła widzów oraz jurorów swoim freestylem. Para przedstawiła poruszającą historię do piosenki "Niech żyje bal", którą zaśpiewała sama Maryla Rodowicz. 19-latka w rozmowie z naTemat zdradziła szczegóły współpracy z artystką.

Roxie Węgiel szczerze o Rodowicz. Była bardzo poruszona jej historią Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W niedzielę 5 maja odbył się wielki finał "Tańca z gwiazdami". Do walki o Kryształową Kulę stanęły: Roksana Węgiel, Julia "Maffashion" Kuczyńska oraz Anita Sokołowska, która ostatecznie wygrała kolejną edycję show Polsatu.

Każdy z duetów zaprezentował się na parkiecie trzykrotnie. Jednak najbardziej wyczekiwanym momentem programu były ostatnie tańce. Każda z gwiazd zaprezentowała freestyle. Nie było żadnych ograniczeń, w związku z czym zaskoczeniom nie było końca.

Roksana Węgiel podczas swojego ostatniego tańca mogła liczyć na wsparcie wyjątkowego gościa. Wzruszająca opowieść o miłości jeszcze bardziej wybrzmiała dzięki idealnemu podkładowi muzycznemu, do którego para zatańczyła. W połowie choreografii na scenie pojawiła się sama Maryla Rodowicz, która specjalnie dla 19-latki zdecydowała się wykonać fragment utworu "Niech żyje bal".

W rozmowie z naTemat Roxie Węgiel i jej taneczny partner Michał Kassin zdradzili, jak doszło do tego, że artystka zdecydowała się dla nich zaśpiewać. – To była nasza wspólna idea, ale Roxie zadzwoniła osobiście do pani Maryli – wyjaśnił Michał. – W naszym imieniu oczywiście, naszej pary – dopowiedziała 19-latka. Po chwili zdradziła kulisy współpracy z Rodowicz.

Nie sądziłam, że to się uda. Pani Maryla tak ciepło zareagowała na zaproszenie. Przyjechała tutaj, była na próbach, poświęciła na to sporo czasu. Musiała przygotować kreację, przygotować siebie na ten występ. Ja naprawdę bardzo to doceniam i podziwiam. Dla mnie to jest prawdziwa artystka, która jest ikoną. Ona jest ikoną. Roksana Węgiel

– Ogromny zaszczyt. Myślę, że zaszczyt to jest właśnie najlepsze słowo, jakim możemy to opisać i myślę, że niezapomniane wspomnienie. Raczej nigdy bym nie uwierzyła, gdyby ktoś kilka lat temu mi powiedział, że będę tańczyć w "Tańcu z gwiazdami" u boku Maryli Rodowicz – kontynuowała Roksana Węgiel.

W trakcie rozmowy 19-latka wyznała, że "królowa polskiej piosenki" jest od lat jej wielkim autorytetem. Roksana Węgiel zdradziła też, jaka naprawdę jest 78-latka.

– Nie ukrywam, że Maryla jest moim autorytetem jeśli chodzi o muzykę, o to, co osiągnęła (...) Uważam, że jej kostiumy są naprawdę oryginalne. Uważam, że ma swój styl, ale przede wszystkim ma dobre serce, czego mogliśmy doświadczyć w finale "Tańca z gwiazdami", poznać ją bliżej, porozmawiać. Uważam, że jest to świetna osoba – zdradziła Roxie.

Wokalistka nie omieszkała pominąć tematu filmu dokumentalnego o życiu artystki, który niedawno pojawił się na Netfliksie. Jak się okazało, historia Rodowicz bardzo ją dotknęła.

– Niedawno oglądałam dokument o pani Maryli Rodowicz i bardzo się wzruszyłam. Przeszła naprawdę długą drogę w tej branży muzycznej. Ja ją podziwiam po prostu – podsumowała Węgiel.