Potwierdza to wcześniejsze ustalenia klubu transportowego, ale obecne dane mają znacznie szerszą podstawę – w związku z rosnącą liczbą samochodów elektrycznych. „Elektryki” nawet powiększają swoją przewagę: chociaż częstotliwość awarii ogólnie spada, to szczególnie szybko spada ona w przypadku trzyletnich samochodów elektrycznych. ADAC przypisuje to faktowi, że wiele początkowych problemów i słabych punktów pojazdów elektrycznych w ciągu pierwszych kilku lat zostało już naprawionych w procesie wyciągania wniosków przez producentów.