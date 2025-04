Z pewnością istnieją różnice w „słownictwie i tonacji” – powiedziała Merkel w czwartek (10 kwietnia) w stacji radiowej Deutschlandfunk Kultur. Ale „jeśli przyjrzeć się bliżej”, to ona sama również opowiadała się za tymi samymi celami.

Zdaniem Merkel popierała ona zwalczanie nielegalnej migracji i karanie przemytników ludzi. Nie była za tym, by ludzie podczas ucieczki ryzykowali życie. Jak zaznaczyła, słuszne jest również to, że – w porozumieniu z sąsiadami – na granicach powinno dochodzić do odsyłania uchodźców.