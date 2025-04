W czwartek 11 kwietnia kurs euro na rynku forex waha się od 4,2714 (kupno na godz. 7 rano) do 4,2750 (sprzedaż). To olbrzymia zmiana w stosunku do wczorajszego poranka. Euro umocniło się od tamtej pory o kilka groszy, obecnie jest w lekkim trendzie spadkowym, ale w ciągu dnia powinno jeszcze wzrosnąć.