Obecnie kurs euro na rynku forex waha się w granicach od 4,2867 zł (kupno) do 4,2925 zł za 1 euro (na godz. 5:43). Jeśli chodzi o wartość europejskiej waluty do dolara, to wynosi ona 1,0961 – 1,0963. Oznacza to, że kurs euro wyrażony w złotym trzyma się wysoko, euro jest ciągle silne w odniesieniu do dolara.