Poparcie dla Sławomira Mentzena szybko topnieje Fot. Lukasz Gdak/East News

Reklama.

Pierwsza trójka kandydatów do prezydenckiego fotela to ciągle Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Ale w słupkach poparcia doszło do mocnych przetasowań. Dziś opublikowano najnowszy sondaż pracowni Opinia24, zrealizowanego na zlecenie Radia ZET.

Wynika z niego, że niekwestionowanym liderem prezydenckiego wyścigu jest Rafał Trzaskowski z 36 procentami poparcia. To samo w sobie nie jest zaskoczeniem. Chodzi raczej o przepaść, jaka dzieli go od drugiego w sondażu Karola Nawrockiego. Kandydat PiS ma 23 proc. poparcia. Różnica między tymi dwoma kandydatami sięga więc 13 procent. Po badaniach, w których Nawrocki zbliżał się do Trzaskowskiego na kilka procent, nie ma już śladu.

Reklama.

Zaskoczeniem jest też spadek poparcia dla Sławomira Mentzena. Wedle sondażu może on liczyć na zaledwie 15 procent głosów w wyborach. Nie dość, że oddala się od psychologicznej granicy 20 proc., to wyraźnie odstaje od Nawrockiego, którego ma nadzieję pokonać. W obecnej sytuacji o drugiej turze może co najwyżej pomarzyć.

Jest też jasne, że gospodarzem w Pałacu Prezydenckim nie będzie Szymon Hołownia. Z 7 proc. poparcia będzie mógł być tam jedynie gościem. Reszta kandydatów również może liczyć najwyżej na kilka procent głosów.

Według sondażu 7 proc. osób nie wie, na kogo odda głos. Na wybory wybiera się 87 proc. Polaków, nie weźmie w nich udziału 8 proc. rodaków.

Reklama.

Mentzen: trend spadkowy

Co ciekawe, ta sama pracownia Opinia24 przeprowadziła nowy sondaż prezydencki dla RMF FM. Różnią się jedynie dni przepytywania rodaków. Ten dla RMF był realizowany nieco później. Ankietowani zostali zapytani, na kogo zamierzają głosować w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Największym poparciem cieszy się Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowałoby 31,5 proc. respondentów. Oznacza to niewielki spadek w porównaniu do badania sprzed miesiąca, gdzie uzyskał 32 proc.

Karol Nawrocki w najnowszym sondażu zdobył 20 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 0,5 pkt proc. względem marca. Jeszcze niedawno jego pozycja jako drugiego kandydata była zagrożona przez Sławomira Mentzena.

Reklama.