W sieci pojawiły się nagrania z nocnych burd pod pomnikiem smoleńskim. Tradycyjnie już wszystko zaczęło się od złożenia wieńca przez aktywistę Zbigniewa Komosę. Na nim zawsze znajduje się napis mówiący o "ofiarach Lecha Kaczyńskiego". To prawdopodobnie do niego zmierzał Antoni Macierewicz z puszką farby w spreju. Pojawił się też osobiście Jarosław Kaczyński .

Na filmach widać i słychać, że uczestnicy awantury obrzucają się wyzwiskami. Oponenci Kaczyńskiego nazywają go "zwyrodniałą kanalią", prezes PiS nie pozostawał dłużny.

Podszedł do niego m.in. reporter telewizji wPolsce24.

Obie frakcje demonstrantów rozdzielała policja, która nie dopuściła do eskalacji przemocy.

Kaczyński znów o zamachu

Wcześniej, w ciągu dnia, Kaczyński wygłosił rocznicowe przemówienie. Jego zdaniem zaraz po katastrofie opisano ją w "sposób skrajnie kłamliwy" i obecnie "każdy rozsądny człowiek, który nie jest kłamcą, nie jest hipokrytą" przyzna, że w 2010 roku doszło do "zamachu" .

– To było zamachem na 96 ludzi, 96 osób: kobiet i mężczyzn. Na prezydenta RP, jego małżonkę, wielu znanych polityków, przedstawicieli wojska, duchowieństwa, załogę samolotu. Na ludzi, którzy chcieli po prostu zrobić to, co zrobić w tym momencie powinni – uważa Kaczyński.