Czy ich polityczny styl, podejście do świata, ludzi, instytucji, innych krajów i własnych obywateli wykazuje spore podobieństwo do wielu cech faszyzmu? Oczywiście, że tak.

A jeśli dodać, że faszyzm, jak każde zbrodnicze podejście do świata, w swoim najmroczniejszym wymiarze nie realizuje się od razu, tylko prowadzi do niego szereg kroków, z których każdy jest kolejnym przekroczeniem jakiejś granicy – to wiemy już wszystko, co powinniśmy wiedzieć, żeby się takich polityków bardzo bać.