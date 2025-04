Mówią, że ten stolik z Action będzie hitem lata. Niektórzy jednak mają pewne obawy

Jeśli myśleliście, że już widzieliście wszystko, to patrzcie na to: w Action można kupić teraz w promocji... stolik solarny. Nietypowy gadżet do ogrodu stał się z miejsca hitem. Na zdjęciach nocnych wygląda spektakularnie. Niektórzy jednak zastanawiają się, czy to na pewno dobry pomysł. Dlaczego?