Kiedy jest niedziela handlowa? Najbliższa niedziela handlowa13 kwietnia

Dla wielu osób to doskonała wiadomość, szczególnie że będzie to ostatnia niedziela przed Wielkanocą, która w tym roku wypada 20 kwietnia. Oznacza to możliwość zrobienia świątecznych zakupów na ostatnią chwilę – od świeżych warzyw i owoców, przez produkty do wypieków, aż po dekoracje i prezenty wielkanocne.