Karol Nawrocki, Szymon Hołownia , Krzysztof Stanowski i Marek Jakubiak – ta czwórka kandydatów pojawiła się w piątek na rynku w Końskich. To właśnie tam stanęła scena, na której odbywa się debata prezydencka, transmitowana przez TV Republika .

Po około 20 minutach, kiedy już poszczególni kandydaci odpowiadali na pierwsze pytanie, na scenie pojawiła się kolejna kandydatka – Joanna Senyszyn . Polityczka Lewicy dotarła do Końskich spóźniona.

Debata Republiki to był jakiś żart. Buczenie, gwizdy i spóźniona Senyszyn

– Wiedziałam, że na mnie liczycie, nie zawiodłam was, bo nigdy nikogo nie zawodzę – powiedziała ze sceny kandydatka na prezydenta. Prowadzący od razu poprosili ją o odpowiedź na pytanie, czy Polska powinna realizować pakt migracyjny.

– Tak, pakt migracyjny jest potrzebny, bo tylko on zapewni porządek. W innym razie i tak będą przyjeżdżać imigranci, ale nie będzie porządku. Inne kraje będą nam przysyłać swoich migrantów i nie będzie porządku. Jeśli chcemy, żeby to wszystko było usystematyzowane, potrzebny jest pakt. To nie znaczy, że musi być przyjęty w tym kształcie, trzeba negocjować – powiedziała Senyszyn.