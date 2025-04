Rafał Trzaskowski zadał tzw. pytanie wzajemne Karolowi Nawrockiemu: – Mówił pan o zakończeniu wojny w Ukrainie , sytuacji, że przy stole będą siedzieli przywódcy USA, Rosji, Ukrainy i pan. Jak chce pan to zrobić?

"Pytania wzajemne" zadali sobie Trzaskowski i Nawrocki

– Musi pan mieć świadomość, że Europa znajduje się w kryzysie. Za to odpowiada też pana szef Donald Tusk, który podpisał pakt z Putinem. Jako prezydent RP nie będę niczyim sługą i swoje relacje z krajami UE będę opierał o zasadę: po pierwsze Polska, po pierwsze Polsce. Negocjacje powinny mieć komponent Polski. Przecież to nie jest pytanie do mnie – odpowiedział mu Nawrocki.