Potężny wybuch w szkole we Wrocławiu. Wśród rannych jest dziecko, 150 osób musiało uciekać

Podczas dni otwartych w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu doszło do groźnego incydentu. W trakcie pokazu eksperymentu chemicznego w jednej z pracowni niespodziewanie doszło do wybuchu.