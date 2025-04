Do tragedii doszło w czwartek, 3 kwietnia, w jednej z kamienic na grudziądzkiej Starówce. To rodzice wezwali karetkę do swojego dziecka, jednak mimo podjętej reanimacji zespół ratowników nie zdołał uratować 11-miesięcznej dziewczynki. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon.