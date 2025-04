Oto jak sprawdzić, czy telefon cię podsłuchuje

Sposób jest nieco pracochłonny, ale powinien zadziałać. Zacznij pewnego dnia mówić przy nim na jakiś abstrakcyjny temat, którego wcześniej nie poruszałeś. Na przykład o wycieczce do Włoch . Ważne, by ten temat wcześniej nie pojawiał się w twoich rozmowach ani w wynikach wyszukiwania.

Co dalej?

Nie musisz od razu zaklejać mikrofonu i kamery. Najprostszym wytłumaczeniem jest fakt, że pobrałeś jakąś aplikację (nawet nie w pełni świadomie) i zezwoliłeś jej na dostęp do mikrofonu. Po prostu przejrzyj uprawnienia każdej aplikacji w telefonie i ogranicz je. Naprawdę nie wszystkie aplikacje muszą mieć dostęp do ustawień mikrofonu, kamery lub lokalizacji.

Możesz też wyłączyć Asystenta Google w telefonach z Androidem lub Siri w urządzeniach z systemem iOS . Wtedy będziesz mieć pewność, że nie słuchają cię w każdej sytuacji. Korzystanie z nich jest bardzo wygodne, ale musisz wiedzieć, że mogą one rejestrować wszystko, co mówisz.

Poza tym dbaj o regularne aktualizowanie aplikacji. Najczęściej są w nich poprawiane właśnie zabezpieczenia. Warto, by były zawsze najświeższe. No i pamiętaj, że telefon kopie dane z różnych źródeł. Może i mówiłeś o wycieczce do Włoch, ale też szukałeś danych o wysokości napiwków we Włoszech i w jakiejś aplikacji sprawdzałeś ceny kursu języka włoskiego. Twój telefon może cię podsłuchiwać, ale wnioski mógł też wysnuć na podstawie informacji z innych źródeł.