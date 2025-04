„Wokół Olafa Scholza zrobiło się cicho, a przede wszystkim on sam ma teraz spokój. Od kiedy kanclerz pełni jedynie obowiązki szefa rządu, jego kalendarz wizyt mocno się skurczył. W najbliższą środę Scholz jest jednak umówiony, leci do Warszawy. Polski premier Donald Tusk zaprosił niemieckiego kanclerza na pożegnalny obiad” – pisze Daniel Broessler w komentarzu opublikowanym w niedzielę na portalu „Sueddeutsche Zeitung”.

„Obaj politycy porozmawiają zapewne jeszcze raz o tym, czego w polsko-niemieckich relacjach nie udało się osiągnąć. Być może jednak Tusk czeka po prostu na Friedricha Merza” – kontynuuje niemiecki dziennikarz przypominając, że po planowanym na 6 maja wyborze na kanclerza, Friedrich Merz chce się wybrać najpierw do Paryża, a potem jak najszybciej do Warszawy. „Poprawa relacji z Polską leży Merzowi na sercu” – zaznaczył Daniel Broessler zastrzegając, że w stosunkach z Polską, nowy kanclerz szybko może się przekonać, że teoria i praktyka to dwie różne rzeczy.