Duża liczba produktów z Chin nie spełnia europejskich wymogów bezpieczeństwa, powiedziała szefowa biura Związku Niemieckich Organizacji Konsumenckich (vzbv) w Brukseli Isabelle Buschke w radiu Deutschlandfunk: – Zbyt wysokie poziomy chemikaliów, alarmy przeciwpożarowe, które nie sygnalizują pożaru, suszarki do włosów, które stają w płomieniach – innymi słowy, naprawdę niebezpieczne produkty – mówiła.

Według ekspertki przekierowanie chińskich produktów przeznaczonych na rynek amerykański na rynek UE jest "zdecydowanie największym zmartwieniem" dla organizacji ochrony konsumentów. Są to "towary codziennego użytku, które wszyscy kupujemy teraz online".

Skuteczniejszy monitoring

Obrońcy praw konsumentów w Europie i USA od dawna wzywają do tego, by rynki internetowe, za pośrednictwem których produkty te są sprzedawane bezpośrednio z Chin, zostały zmuszone do bardziej rygorystycznego monitorowania sprzedawców detalicznych i sprzedawanych towarów.