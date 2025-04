Jego zdaniem "politycy PO boją się tego tematu" i zaapelował o to, by "przycisnąć" sztab PO oraz TVP ws. finansowania debaty w Końskich. – Czy była to impreza sztabu PO, która nie została oznaczona zgodnie z prawem jako materiał komitetu wyborczego Platformy? Czy to produkcja TVP i mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii PO przez TVP? – kontynuował Bosak.