Tęczowa flaga na debacie w Końskich pojawiła się z inicjatywy... Karola Nawrockiego. To był specjalny prezent dla Rafała Trzaskowskiego – kandydat PiS podszedł do swojego rywala i postawił flagę na jego pulpicie. Ten jednak postanowił schować flagę.

Kiedy zauważyła to obecna na debacie Magdalena Biejat z lewicy, podeszła do prezydenta Warszawy i poprosiła Trzaskowskiego, by oddał jej tęczową flagę. – Ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę – powiedziała i po chwili postawiła ją na swoim pulpicie. To był w zasadzie jeden z najbardziej wyrazistych gestów podczas piątkowej debaty.