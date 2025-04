Czy do takiego starcia w ogóle dojdzie? – Jestem przekonany, że przed pierwszą czy drugą turą. Jesteśmy gotowi do debaty na równych warunkach, jeden na jeden – odparł szef sztabu kandydata wspieranego przez PiS .

Reakcje na debatę w Końskich. "Perfidna ustawka"

Jego zdaniem to, co odbyło się w piątek w Końskich, to była "jedna perfidna ustawka". – Zorganizował to sztab Rafała Trzaskowskiego – argumentował. Jednocześnie Szefernaker zapewniał, że sztab Nawrockiego od początku chciał debaty.