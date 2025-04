Ceny na lotniskach jak z kosmosu. Dlaczego jedzenie i picie kosztuje tam aż tyle?

Ceny jedzenia i picia na lotniskach są takie, jakby ustalała je NASA: z kosmosu! Jeśli nie wybierzemy się w podróż bez najedzenia się lub nabrania przekąsek na zapas, to kupowanie tych rzeczy na miejscu może nas słono kosztować. Z czego to wynika? Niby jest to oczywiste, ale trudno to zrozumieć.