Polacy coraz chętniej latają na wakacje all inclusive. Dla wielu z nich jest to gwarancja nie tylko idealnej pogody, ale przede wszystkim spokoju. Od początku roku zainteresowanie takimi wycieczkami bije rekordy popularności, ale ci, którzy chcieli zrobić to tanio, do biur podróży ruszyli już jesienią. Ten, kto czekał do wiosny, może tego pożałować ze względu na wysokie ceny. A przez dużą sprzedaż first minute, o atrakcyjne last minute może być trudniej.