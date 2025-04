Gdzie na wakacje 2025, żeby nie było tłumów? Wiosną warto odwiedzić Włochy lub Francję

Inną opcją na ciekawy wiosenny wyjazd może być Nantes we Francji. Miejsce to zostało wyróżnione przede wszystkim ze względu na ofertę kulturową. Od kwietnia do czerwca w magazynach na wyspie Ile de Nantes organizowanych jest wiele występów na żywo, czy pokazów tanecznych. Na wyspie warto zobaczyć także mechaniczne zwierzęta w Machines de l'Ile.