To widok, jakiego Brytyjczycy nie mieli od dawna: szef ich rządu znów znalazł się w centrum wydarzeń. Wiosną – obok prezydenta Francji Emmanuela Macrona i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen – to właśnie brytyjski premier Keir Starmer odgrywał rolę lidera tzw. koalicji chętnych, która obiecała Ukrainie wsparcie militarne w przypadku zawieszenia broni. "Osiągnęliśmy punkt zwrotny w historii" – oznajmił.

Pięć lat po brexicie Londyn wraca do gry

"Determinacja, z jaką wspiera Ukrainę, nie zrażając przy tym USA, jest imponująca" – ocenia w rozmowie z DW Bronwen Maddox, dyrektorka think tanku Chatham House zajmującego się polityką zagraniczną .

Wielka Brytania jest obok Francji jedyną europejską potęgą jądrową i – według Maddox – chce pomóc zabezpieczyć "europejską przyszłość": "Trump zbliżył do siebie sojuszników Ameryki. UE i Wielka Brytania mają wiele powodów, aby myśleć o swoich wspólnych interesach, nie tylko w obszarze wspólnego bezpieczeństwa".

Po objęciu urzędu latem ubiegłego roku Starmer zapowiedział "reset": zacieśnienie współpracy z Europą, głównie w celu dalszego zmniejszania barier handlowych. UE i Wielka Brytania zamierzają sformalizować swoją nową przyjaźń na szczycie pod koniec maja. Możliwe do osiągnięcia jest np. porozumienie weterynaryjne, które mogłoby pomóc obniżyć ceny żywności. Oczywiście, nie będzie to zmiana duża, ponieważ brexit już mocno uderzył w brytyjską gospodarkę .

Wlk. Brytania liczy na europejskie fundusze

Bardziej interesująca wydaje się bliższa współpraca UE z Wlk. Brytanią w sektorze obronnym . Starmer chce zapewnić brytyjskim firmom dostęp do nowego europejskiego programu zbrojeniowego – dotychczas 150 mld euro z europejskiego funduszu zbrojeniowego musiało być wydatkowane jedynie w państwach członkowskich UE, a Wielka Brytania już do nich nie należy. Fred Thomas, poseł Partii Pracy w Izbie Gmin i członek komisji obrony, jest przekonany, że na szczycie w maju uda się osiągnąć porozumienie. Jak mówi, "musimy działać razem, ponieważ razem Europa jest bardzo silna".

– Wielka Brytania, ze swoim doświadczeniem wojskowym, mogłaby pomóc w wypracowaniu rozwiązań usprawniających europejską obronność . Ale nawet jeśli Wielka Brytania jest pod względem militarnym atrakcyjnym partnerem, to dostęp ten nie jest bezkosztowy – wyjaśnia w rozmowie z DW ambasador Niemiec w Londynie Miguel Berger.

Jest ona teraz krajem spoza wspólnoty i najpierw trzeba z nią zawrzeć umowę o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Dyplomata ma nadzieję, że do czasu majowego szczytu uda się takie porozumienie osiągnąć. Ale: Wielka Brytania musi oczywiście również wnieść swój własny wkład, jak to zwykle bywa we współpracy przemysłowej – dodaje ambasador.