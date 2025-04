Wydobycie litu w Ukrainie. Między nadzieją a lękiem.

Jest mało prawdopodobne, aby Donald Trump kiedykolwiek słyszał o Połochowce czy Kopankach. A jednak wydaje się, że obszar ten bardzo interesuje prezydenta USA – a raczej to, co znajduje się pod ziemią. Tutaj, w centrum środkowej Ukrainy , znajduje się jedno z największych złóż litu w tym kraju.

Czekając na umowę surowcową

Niewykorzystane złoże

W oświadczeniu opublikowanym w marcu na stronie internetowej spółki stwierdzono, że złoże Połochiwka należy do narodu ukraińskiego, ale spółka otrzymała pozwolenie na jego eksploatację i zapłaciła za to równowartość około 2,6 mln euro.

Obawy o środowisko

Tymczasem lokalni mieszkańcy, z którymi rozmawiała DW, nadal mają nadzieję na nowe miejsca pracy dzięki wydobyciu litu w przyszłości. Jednocześnie niektórzy obawiają się konsekwencji dla środowiska. – Nie jesteśmy temu przeciwni – mówi Tetiana ze wsi Kopanki. – Ale musimy się upewnić, że nie zostaniemy bez wody i dróg oraz że nasza infrastruktura zostanie rozbudowana. Oczywiście chcemy, aby stało się to szybko i aby pieniądze wpłynęły do budżetu gminy.

Obawy, że może zabraknąć wody, podziela również wójt gminy Smoline Mykoła Mazura. – Niedawno dowiedzieliśmy się, że UkrLithiumMining chce wiercić studnie o różnej głębokości i wykorzystywać wodę z nich do własnych celów. To byłaby katastrofa, ponieważ w promieniu kilku kilometrów mogłyby wyschnąć studnie okolicznych mieszkańców. Wody w studniach już zaczyna brakować z powodu zmian klimatycznych i innych czynników, a stawy również wysychają – skarży się.

UkrLithiumMining już jesienią 2024 r. odniósł się na swojej stronie internetowej do sprawy możliwych konsekwencji dla środowiska. Firma zbadała oddziaływanie eksploatacji złoża. Już po opublikowaniu tego artykułu na ukraińskiej stronie internetowej DW, UkrLithiumMining wysłał wiadomość e-mail, w której stwierdził, że jeśli złoże Połochiwka będzie eksploatowane, to pozyskiwanie wody do celów technicznych „nie będzie miało wpływu na źródła wykorzystywane przez społeczność”. W odpowiedzi na oskarżenie o opóźnianie prac, firma stwierdziła: „W kwietniu 2024 r. spółka zakończyła wstępne studium wykonalności, będące ważnym etapem na drodze do eksploatacji złoża. Obecnie przygotowywana jest kolejna ważna faza – ostateczne studium wykonalności”.