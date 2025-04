"Kosa" ma zaskakujący plan na przyszłość

– Chyba przyszedł moment przesytu. Nie zabieram ze sobą ekipy ani sprzętu – wyznał. Jednocześnie wspomniała, że może liczyć na grono przychylnych ludzi, którzy pomogą mu, aby wszystko przebiegło bezpiecznie. Na antenie Kossakowski został też zapytany o to, czy w ciągu ostatnich trzech lat otrzymywał propozycje powrotu do telewizji i prowadzenia programów. – Tak, ale wszystkie konsekwentnie odrzucałem. Tak jak jest teraz, jest dobrze. To moja świadoma decyzja – podkreślił.