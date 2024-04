Przemysław Kossakowski po głośnym rozstaniu z Martyną Wojciechowską zniknął ze świata show-biznesu. Niedługo później okazało się, że wyprowadził się z miasta i założył ośrodek terapeutyczny. Tymczasem głośno zrobiło się o domniemanym trzecim ślubie byłego prezentera. "Kossa" jest znów zakochany? Internauci mają na to swoje "dowody".

Przemysław Kossakowski wziął trzeci ślub? Fot. VIPHOTO/East News

Przemysław Kossakowski szerszej publiczności dał się poznać w programie "Kossakowski. Inicjacja", a potem został prowadzącym "Down the Road. Zespół w tasie". Prywatnie związał się z Martyną Wojciechowską, jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu.

Po rozprawie rozwodowej słuch po Przemysławie Kossakowskim zaginął. Minęło kilka miesięcy i były prezenter ogłosił, że otwiera "Arterytorium" – ośrodek, który pomaga osobom z niepełnosprawnościami i zakłada terapię poprzez sztukę, w tym malarstwo, rzeźbę, muzykę, taniec czy teatr.

Trzeci ślub Kossakowskiego

Już po rozstaniu z Wojciechowską, co jakiś czas pojawiały się pogłoski, jakoby Kossakowskiego łączyła bliższa relacja z terapeutką pracującą kiedyś na planie "Down the Road. Zespół w trasie".

Ciekawscy internauci zauważyli też ostatnio, że na palcu prezentera lśni obrączka.

Ponadto wspomniana pedagożka od jakiegoś czasu posługuje się dwuczłonowym nazwiskiem Bartoszak-Kossakowska (wcześniej występowała publicznie jako Bartoszak-Kempa), co dla wielu internautów jest już wystarczającym znakiem za tym, że została żoną "Kossy".

Warto jednak nadmienić, że sami zainteresowani nie komentowali tych wieści. Kossakowski do tej pory nie potwierdził ani nie zdementował spekulacji o swoim trzecim ślubie.

Przypomnijmy, że były gwiazdor TTV i TVN, zanim został prawdziwą gwiazdą telewizji i ożenił się z Martyną Wojciechowską, zajmował się sztuką. Był malarzem. – Sprzedałem mieszkanie i kupiłem dom na wsi. Byłem już wtedy żonaty. Żona nie miała nic przeciwko tej zmianie. Przez pierwsze pół roku remontowałem dom. Na malowanie obrazów jakoś zabrakło czasu – opowiadał w jednym z wywiadów.

Gdy miał prawie czterdzieści lat, rozpadło się jego pierwsze małżeństwo. Pytany o rozwód, odpowiadał lakonicznie i nie zdradził, jak nazywała się jego pierwsza żona.