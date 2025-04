Pani Halinka ma 2285 zł emerytury. Kobieta pokazała jak za tyle przeżyć

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętna emerytura w Polsce wynosi obecnie około 3650 zł brutto, ale wiele osób – zwłaszcza kobiet – dostaje znacznie mniej. Minimalna emerytura w 2025 roku to 1780 zł na rękę, a takich świadczeń wciąż jest sporo. W praktyce oznacza to, że tysiące starszych osób żyją bardzo skromnie, właściwie balansując na granicy ubóstwa. Wybór „leki czy jedzenie” nie jest pustym hasłem – to codzienność dla wielu seniorów.

Seniorka na Instagramie – życie na emeryturze to "test przetrwania"

To, co robi Pani Halinka, nie jest „modą” ani zabawnym trendem. To codzienne kombinowanie, jak przeżyć miesiąc za kwotę, która nie pozwala na spontaniczne decyzje czy jakiekolwiek większe zakupy. Jej przepisy są efektem precyzyjnego planowania, nie kulinarnego hobby. Wszystko jest przemyślane – od promocji w sklepach, przez porcjowanie żywności, aż po maksymalne wykorzystanie tego, co już ma w domu.