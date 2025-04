Marcin Mastalerek potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące wizyty Donalda Trumpa w Polsce , ale jeśli do niej dojdzie, to najwcześniej po połowie maja. – Donald Trump zapowiedział, że jego pierwszą wizytą, podobnie jak w pierwszej kadencji, będzie wizyta w Arabii Saudyjskiej i tak jak w pierwszej kadencji – w połowie maja. Oczywiście, są rozmowy na temat wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, ale w późniejszym terminie – powiedział Mastalerek w Telewizji Republika .

Duda chce spotkania z Trumpem przed końcem kadencji

Prezydent Andrzej Duda już wcześniej zaprosił Trumpa do Polski – podczas spotkania w lutym na konferencji CPAC. Choć pierwotnie brano pod uwagę koniec kwietnia (szczyt Trójmorza w Warszawie, który przypada na 28-29 kwietnia), to coraz bardziej realny wydaje się czerwcowy termin, przy okazji szczytu NATO w Hadze (24-26 czerwca).

Dla Dudy wizyta Trumpa miałaby nie tylko wymiar międzynarodowy, ale i symboliczny – 18 maja odbędą się w Polsce wybory prezydenckie, a obecna głowa państwa zbliża się do końca swojej drugiej kadencji. Prezydent zakończy urzędowanie w pałacu w sierpniu 2025 r. Wszystko więc wskazuje na to, że jego otoczenie polityczne intensywnie zabiega o to, by do spotkania doszło jeszcze przed przekazaniem urzędu.