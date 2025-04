Kaczyński i politycy jego partii twierdzą, że mecenas przyczynił się do śmierci Barbary Skrzypek. "Giertych resztę życia powinien spędzić w więzieniu" – stwierdził 3 kwietnia prezes PiS przed siedzibą prokuratury, w której stawił się w związku ze śledztwem ws. śmierci wieloletniej współpracownicy. Chwilę później zmienił zdanie i mówił, że możliwa jest także "zasada norymberska" . Czyli zasugerował dla mecenasa... karę śmierci.

Giertych już zapowiedział, że będzie domagał się kar dla posłów opozycji , którzy wykrzykiwali w jego stronę "morderca". Dariusz Joński, europoseł KO, ocenił w niedzielę w Radiu ZET, że prezes PiS miał w tym jeden cel . – Kaczyńskiemu chodziło o jedno – żeby doszło do mordobicia – stwierdził polityk.

Człowiek Dudy krytykuje Kaczyńskiego za akcję z Giertychem w Sejmie

Przy okazji przypomniał też, za co został usunięty z partii Kaczyńskiego.

– Byłem parlamentarzystą, który chciał merytorycznie debatować, rozmawiać i walczyć o swoje postulaty, poglądy, m.in. za obniżką cen paliwa, za co zostałem wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku – dodał.

– Nie dziwmy się, że opinia publiczna coraz gorzej ocenia prace polskiego parlamentu, właśnie chociażby po takich wypowiedziach, ale z drugiej strony pamiętajmy, kto w sposób nielegalny przejął prokuraturę, [...] co się wydarzyło dalej, chociażby w kontekście wypuszczenia skazanego na dożywocie pana Cyby – mówił Rzepecki

– Jak to jest możliwe, że prokurator generalny dowiaduje się z mediów, gdzie jest oskarżony o mord polityczny pan Cyba? [...] Państwo doprowadziliście do tak dysfunkcyjnego działania wymiaru sprawiedliwości, że sami nie wiecie, co się dzieje z oskarżonym i skazanym za mord polityczny – dodał.