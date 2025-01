Wybory prezydenckie bez wątpienia będą jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych 2025 roku. Choć wyścig o fotel prezydencki trwa już od dobrych kilku miesięcy, to dopiero 15 stycznia oficjalnie wystartuje kampania prezydencka. O zwycięstwo w niej powalczy siedmiu kandydatów. Chyba że pojawią się nowe nazwiska.

Szymon Hołownia wybrał nieprzypadkową datę wyborów prezydenckich

Wiadomo już, że do urn w ramach pierwszej tury wyborów prezydenckich udamy się w niedzielę 18 maja. Do wyboru były także dwa inne terminy. Szymon Hołownia mógł wskazać też 4 lub 11 maja.

Pierwsza z tych dat byłaby wyjątkowo niefortunna. Z okazji majówki Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają zarówno do innych miast w Polsce jak i za granicę. To mogłoby bardzo negatywnie wpłynąć na frekwencję wyborczą.

W grze pozostały zatem dwa terminy 11 lub 18 maja. Pierwszy z nich byłby neutralny, drugi natomiast jednoznacznie kojarzy się wielu Polakom. I to właśnie na niego wskazał Hołownia. Przypomnijmy, że 18 maja 2025 roku przypadnie dokładnie 105. rocznica urodzin Karola Wojtyły, czyli papieża Jana Pawła II .

Wybory prezydenckie za 4 miesiące. W grze znaczenie mają przede wszystkim dwa nazwiska

Nieco ponad 4 miesiące pozostały kandydatom do tego, żeby przekonać do siebie wyborców. Choć w grze jest siedem nazwisk, to najwięcej osób obserwując sondaże, zwraca uwagę na dwa – Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, a także Karola Nawrockiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.