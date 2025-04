Nowy znaczek Audi na Audi Q5. Materiały prasowe Audi

Zbudowane na platformie PPC, napędzane wydajniejszymi silnikami z systemem MHEV plus i naszpikowane nowoczesną technologią – nowe Audi Q5 wygląda i prowadzi się je niezwykle interesująco. Miejscem testu były drogi Warmii i Mazur oraz po części także Mazowsza. Ogólne wrażenia? Bardzo pozytywne. Nie dziwię się, że tylu kierowców chce mieć w garażu Q5.

Pozwólcie więc, że rozłożę wam na czynniki pierwsze kluczowe cechy nowego "rumaka" Audi w formie alfabetycznego przewodnika.

A - Aerodynamika i aeroakustyka

Inżynierowie Audi sporo uwagi poświęcili optymalizacji przepływu powietrza wokół nowej sylwetki Q5. Zastosowano osłonięte podwozie, specjalne kurtyny powietrzne przy przednich kołach oraz dopracowany tył z głębokim spojlerem dachowym. Celem jest nie tylko obniżenie oporów, ale i poprawa stabilności przy wyższych prędkościach.

W nowym Q5 standardem jest też akustyczna szyba czołowa, a opcjonalnie można zamówić takie same szyby boczne, co ma zapewnić jeszcze lepszy komfort akustyczny w kabinie. A przy topowym nagłośnieniu Bang & Olufsen mamy dodatkowo automatyczną redukcję szumów w środku.

Ogólnie podczas dynamicznej jazdy dźwięki z zewnątrz mocno nie przeszkadzają. Głównie, jeśli już cokolwiek jest słyszalne, to raczej szumy od opon oraz przy szyberdachu.

B - Bagażnik

Nie da się ukryć, że nowe Q5 to bardzo praktyczne i pakowne auto. Jedną z jego kluczowych cech jest w pełni regulowana tylna kanapa. Możliwość jej przesuwania wzdłuż oraz zmiany kąta pochylenia oparcia pozwala elastycznie zarządzać przestrzenią – albo zwiększając pojemność bagażnika (515 l / Sportback – 470 l), albo oferując więcej miejsca na nogi pasażerom z tyłu.

Po złożeniu siedzeń przestrzeń ładunkowa rośnie do 1473 litrów. Ciekawym i praktycznym rozwiązaniem jest też dedykowany schowek pod podłogą bagażnika na roletę.

C - Cyfrowe światła OLED 2.0

Audi po raz kolejny podnosi poprzeczkę w dziedzinie technologii oświetlenia. W nowym Q5 debiutują cyfrowe tylne lampy OLED drugiej generacji. Składają się one z sześciu paneli z łącznie 266 segmentami, które potrafią dynamicznie generować nowe obrazy i animacje.

Co ważniejsze, po raz pierwszy w modelu Q5 mogą komunikować się z otoczeniem (Car-to-X), wyświetlając statyczne symbole ostrzegawcze w razie wykrycia niebezpiecznej sytuacji na drodze, co zwiększa bezpieczeństwo. Podobne rozwiązania znamy już na przykład z Q7.

D - Design nadwozia

Sylwetka trzeciej generacji Q5 jest bardziej napięta i dynamiczna. Charakterystyczna, wysoko poprowadzona linia boczna łączy przednie i tylne lampy, optycznie wydłużając auto.

Przód zdominowany jest przez szerszą i wyżej umieszczoną osłonę chłodnicy Singleframe oraz nowe, rzeźbione reflektory. Tył stał się bardziej minimalistyczny, z gładkimi powierzchniami i trójwymiarowym pasem świetlnym na całej szerokości. Standardowo jak to w Audi dostępne są trzy linie stylistyczne: bazowa, advanced oraz S line, a także sportowy wariant SQ5.

O gustach oczywiście się nie dyskutuje, ale gdyby mnie ktoś pytał, to najlepiej prezentuje się SQ5 i obowiązkowo z pakietem czerń, który teraz w konfiguratorze figuruje pod nazwą Pakiet Exterieur w kolorze czarnym.

E - Ekrany i cyfrowa scena

Wnętrze nowego Audi Q5 zdominowane jest, podobnie jak w nowej A5 i A6 przez tzw. cyfrową scenę. Składa się na nią zakrzywiony, panoramiczny wyświetlacz Audi MMI w technologii OLED, łączący 11,9-calowy wirtualny kokpit (zegary) i 14,5-calowy centralny ekran dotykowy systemu MMI.

Opcjonalnie dostępny jest też trzeci, 10,9-calowy ekran dla pasażera z trybem prywatności, uniemożliwiającym kierowcy podglądanie jego zawartości podczas jazdy.

No i tutaj na chwilę zaparkuję, bo z jednej strony to bardzo dobre odświeżenie całego designu środka, ale przypomnę tylko kilka słów, które na ten temat napisałem przy recenzowaniu A5 i A6, które sprawdzają się tak samo w tym modelu:

"Nakierowane jest na kierowcę, ale pełno w nim wykończeń i ozdobników z wykorzystaniem plastiku piano black. Wygląda to elegancko, ale tylko przez parę godzin. Potem widać na nim kurz, palcowanie, brud oraz łatwo o zarysowanie tego materiału".

Ogromny zarzut mam na przykład do panelu sterowania szybami i lusterkami, który mamy na drzwiach – wygląda to jak duży pilot w kolorze piano black, który gwarantuję, że będzie się niemiłosiernie brudził. Ale jeśli odsunąć na bok kwestie czyszczenia, to całość wygląda naprawdę bardzo nowocześnie i stylowo.

Na plus zasługuje także funkcja nawigacji z Android Auto lub Apple CarPlay, którą (jeśli posiadamy topowy pakiet infotainmentu) możemy wyświetlić sobie na zegarach cyfrowych – brawo Audi!

F - Funkcjonalność wnętrza

Oprócz wspomnianej regulowanej kanapy, wnętrze oferuje więcej praktycznych rozwiązań. Znajdziemy tu większy niż poprzednio schowek pod środkowym podłokietnikiem, liczne mniejsze przegródki oraz indukcyjną, chłodzoną półkę do ładowania smartfonów o mocy 15W.

Dostępne są też cztery porty USB-C – dwa z przodu (opcjonalnie o mocy do 60W) i dwa z tyłu (opcjonalnie nawet do 100W), co pozwala na ładowanie nawet większych urządzeń, jak laptopy.

G - Gama silników (na start)

W momencie premiery rynkowej w Europie nowe Audi Q5 dostępne będzie z trzema wariantami silnikowymi, wszystkie wyposażone w system MHEV plus i 7-biegową skrzynię S tronic:

2.0 TFSI : 150 kW (204 KM), 340 Nm, napęd na przód lub quattro. 2.0 TDI : 150 kW (204 KM), 400 Nm, napęd quattro. SQ5 3.0 V6 TFSI : 270 kW (367 KM), 550 Nm, napęd quattro.

W przyszłości gamę uzupełnią kolejne jednostki, w tym hybrydy plug-in.

H - Head-up display (HUD)

Czyli coś, bez czego nie wyobrażam sobie obecnie nowych aut premium – opcjonalny, konfigurowalny wyświetlacz przezierny (HUD), który prezentuje kluczowe informacje bezpośrednio na szybie, w polu widzenia kierowcy.

Może pokazywać prędkość, wskazania nawigacji, działanie systemów wspomagających czy informacje multimedialne. Nowością jest możliwość przewijania list (np. ostatnie cele nawigacji, stacje radiowe) za pomocą przycisków na kierownicy, bez odrywania wzroku od drogi.

I - Infotainment na Androidzie

Nowy system informacyjno-rozrywkowy bazuje na Android Automotive OS. Oznacza to dostęp do sklepu z aplikacjami (np. YouTube) bezpośrednio z poziomu MMI, bez konieczności podłączania smartfona. Do tego jest bardzo przejrzysty i responsywny.

System będzie aktualizowany bezprzewodowo (OTA), zapewniając dostęp do najnowszych usług Audi connect. Obsługę wspierać ma asystent głosowy Audi z funkcją uczenia się i reprezentacją w postaci awatara.

K - Komfort i prowadzenie

Nowe Q5 oferuje jeszcze lepszy balans między komfortem a dynamiką. Standardem jest stalowe zawieszenie, ale dostępne jest też zawieszenie sportowe (standard w SQ5) oraz zawieszenie pneumatyczne z adaptacyjną kontrolą amortyzatorów. Wszystkie trzy udało mi się przetestować i powiem szczerze, że rzeczywiście jest lepiej. Auto nie kołysze w trybie Comfort, jest sztywne i responsywne w trybach sportowych oraz nie rzuca na zakrętach.

Ciekawą nowością we wspomnianym zawieszeniu stalowym, jest pasywny system tłumienia selektywnego częstotliwościowo (FSD), który zapewnia podczas pokonywania zakrętów większą stabilność, a na nierównościach lepiej tłumi drobne drgania.

Audi przekazuje także, że w Q5 poprawiono działanie progresywnego układu kierowniczego i tutaj bym trochę polemizował. Owszem, jest lepiej, ale szczególnie przy włączonych asystentach utrzymania pasa ruchu trzeba się trochę z autem posiłować, bo bardzo agresywnie kontruje w momentach, kiedy interwencja maszyny nie jest absolutnie potrzebna. Tutaj widzę jeszcze pole do poprawy.

L - Lampy projekcyjne w spojlerze

To chyba pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy – po raz pierwszy w Europie Audi zastosowało lampę projekcyjną w spojlerze dachowym. Jej zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez projekcję grafiki w górnej części tylnej szyby, co powiększa widoczną powierzchnię światła hamowania.

Jest ona również zintegrowana z animacjami powitalnymi oraz pożegnalnymi i serio wygląda kozacko.

M - MHEV Plus

Wszystkie silniki dostępne na start są wyposażone w udoskonalony system mild hybrid (MHEV) plus, działający w oparciu o 48-woltową instalację elektryczną. Kluczowym elementem jest nowy generator (PTG) połączony z silnikiem za pomocą paska, który może dostarczyć do 18 kW (24 KM!!!) mocy i 230 Nm momentu obrotowego.

System pozwala na odzyskiwanie energii (do 25 kW), częstsze wyłączanie silnika spalinowego (tzw. żeglowanie) a nawet manewrowanie i parkowanie wyłącznie na napędzie elektrycznym w ograniczonym zakresie. Energia magazynowana jest w baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP) o pojemności 1,7 kWh.

P - Platforma PPC

Nowe Audi Q5 jest drugim modelem marki (po A5) bazującym na nowej architekturze Premium Platform Combustion (PPC). Jest to platforma przeznaczona dla modeli spalinowych i hybrydowych ze wzdłużnie umieszczonym silnikiem.

Jej elastyczność ma pozwolić na efektywne wprowadzanie nowoczesnych technologii do modeli wolumenowych i nadawanie im indywidualnego charakteru.

Q - Quattro

Napęd na cztery koła quattro pozostaje kluczowym elementem oferty Q5. W momencie premiery będzie dostępny opcjonalnie z silnikiem benzynowym 2.0 TFSI oraz standardowo w wersji 2.0 TDI i oczywiście w sportowym SQ5.

S - Systemy Wspomagające Kierowcę (ADAS)

Na pokładzie znajdziemy najnowszą generację systemów ADAS. Standardem będą m.in. asystent parkowania tyłem, tempomat, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu czy system rozpoznawania zmęczenia.

Opcjonalnie dostępne będą zaawansowane pakiety, w tym Adaptacyjny asystent jazdy plus (wykorzystujący dane z map i chmury), Aktywny układ antykolizyjny (łączący kilka systemów bezpieczeństwa) czy asystent parkowania plus.

T - Technologia oświetlenia i sygnatury

Oprócz tylnych lamp OLED, nowe Q5 oferuje zaawansowane reflektory Matrix LED z aktywnymi cyfrowymi sygnaturami świateł do jazdy dziennej. Jeśli lubicie sobie poeksperymentować, to możecie wybierać spośród nawet ośmiu różnych sygnatur świetlnych (w zależności od wyposażenia) zarówno dla przednich, jak i tylnych świateł, personalizując wygląd swojego samochodu. Każda sygnatura ma dedykowane animacje powitalne i pożegnalne.

W - Wnętrze "Material Driven Design"

Audi określa filozofię projektowania wnętrza jako "Material Driven Design". Oznacza to świadome wykorzystanie różnorodnych materiałów do kreowania atmosfery. Obok zaawansowanych technologii i ekranów, znajdziemy tu miękkie, przyjemne w dotyku powierzchnie, w tym ekologiczne tapicerki Kaskade (z recyklingu, przypominająca wełnę) oraz Dinamica (z recyklingu, przypominająca zamsz), które tworzą przytulne i komfortowe otoczenie.

***

Audi Q5 to auto dla użytkowników, którzy szukają w miarę przestronnego, komfortowego i mocnego SUV-a klasy premium. Jeśli zabezpieczą odpowiednio powierzchnie w środku, to będą bardzo zadowoleni z cyfrowej sceny oraz wykończeń, a dzięki regulowanej kanapie będą mogli dostosowywać bagażnik i przestrzeń z tyłu wedle swoich potrzeb.

A ile taka przyjemność kosztuje?

Audi Q5 2025 cena

Ceny nowego Audi Q5 2025 zaczynają się od 224 000 zł za bazową wersję TFSI S Tronic. Reszta przedstawia się następująco:

Audi Q5 2.0 TFSI/204 KM quattro S tronic – od 234 000 zł Audi Q5 2.0 TDI/204 KM quattro S tronic – od 247 600 zł Audi SQ5 3.0 TFSI/367 KM quattro S tronic – od 368 200 zł

