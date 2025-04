W Niemczech kurs nauki jazdy jest bardzo szczegółowy i regulowany przez prawo. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi ukończyć co najmniej 14 podwójnych godzin teorii i 12 praktycznych lekcji jazdy. Dla porównania, szkolenie kierowców w sąsiedniej Polsce jest znacznie bardziej zwięzłe i mniej uregulowane. Za prawo jazdy trzeba zapłacić od 600 do 900 euro.

Prawo jazdy przywilejem

Wie o tym również Varsha Iyer, która przyjechała na studia do Niemiec z Indii w 2018 roku. Zdobycie prawa jazdy stało się dla niej drogą przez mękę – zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym. Jednocześnie było to nieuniknione, ponieważ bez samochodu trudno było dostać się z Kronenberg, gdzie mieszkała, na zajęcia do Wuppertalu, gdzie studiowała.

– Głównym problemem były wyśrubowane wymagania – mówi Iyer w wywiadzie dla DW. – Rozumiem sens takiego działania, ale moim zdaniem nie odzwierciedla to wcale tego, jak ludzie jeżdżą na co dzień – podkreśla kobieta. W sumie prawo jazdy kosztowało ją 5 tysięcy euro i pochłonęło wszystkie jej oszczędności.

Kurs prawa jazdy za granicą – nie wchodzi w grę

Dlatego też coraz więcej osób w Niemczech rozważa zrobienie prawa jazdy w krajach sąsiednich, takich jak Polska. Według rzeczniczki ADAC, Kathariny Lucà, nie jest to jednak takie proste. – Wiele osób zapomina, że trzeba mieszkać w danym kraju przez ponad pół roku, a dokładnie 185 dni. Do tego dochodzą koszty zakwaterowania i podróży – wyjaśnia w wywiadzie dla DW. Potrzebne są zatem długoterminowe rozwiązania, które sprawią, że prawo jazdy będzie tańsze w Niemczech i zreformują system szkół jazdy.

Dla eksperta ds. ruchu drogowego CDU, Müllera, przebieg kursu prawa jazdy jest wskazówką: "Widzimy, że droga do pomyślnego zdania prawa jazdy znacznie się wydłużyła". Według stowarzyszenia TÜV wskaźnik niepowodzeń w egzaminie teoretycznym utrzymuje się na rekordowym poziomie: prawie co drugi kandydat oblewa. Tymczasem ponad jedna trzecia nie zdaje egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny napędza cenę

W związku z tym niemieccy ministrowie transportu wzywają między innymi do uproszczenia teoretycznej części kursu na prawo jazdy. Kurt Bartels, przewodniczący Stowarzyszenia Instruktorów Jazdy Północnego Renu, wątpi jednak, czy dzięki temu prawo jazdy będzie tańsze. W końcu zgłoszenie na egzamin teoretyczny kosztuje zaledwie 25 euro. – To, co naprawdę sprawia, że prawo jazdy jest drogie, to zwiększona liczba godzin jazdy – wyjaśnia. Jak twierdzi, zmieniła się też klientela. Młodzi ludzie nie patrzą na drogę, lecz na swoje smartfony. – Przychodzą do nas bez żadnej wiedzy o ruchu drogowym – dodaje.