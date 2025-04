Białorusin jechał na dachu auta. Policja ujawnia nowe informacje.

Szalony rajd Białorusina po Warszawie. Policja przekazała, co teraz czeka 35-latka

W Warszawie doszło do szokującego incydentu. 35-letni obywatel Białorusi jechał, stojąc na dachu swojego samochodu, a po doprowadzeniu do kolizji rozebrał się i biegł po drodze ekspresowej S8. Mężczyzna trafił do szpitala i przebywa pod obserwacją. Media ujawniły nowe informacje dotyczące przebiegu sprawy.