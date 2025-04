Pył z Sahary wpływa na ludzką kondycję. W Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji czy na Węgrzech stacje pomiaru jakości powietrza notowały w przeszłości nawet 400-proc. przekroczenie norm pyłu zawieszonego PM 10. A to oznacza, że wielu mieszkańców naszej części Europy narażonych było na problemy z oddychaniem.

Teraz pył saharyjski ponownie zawitał nad Europę, w tym również nad Polskę. "Do Polski już dziś dociera pył znad Sahary. Jutro i w piątek obejmie swym zasięgiem cały kraj, jego stężenie będzie największe" – informował w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W RFN zjawisko to zostało okrzyknięte mianem "Blutregen", czyli "krwawy deszcz" – od czerwonawej barwy pyłu, którą łatwo zauważyć, gdy przylega on do różnych powierzchni lub spływa nawilżony kroplami deszczu.