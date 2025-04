Zgodnie z prognozą IMGW na 18 kwietnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. W centrum i na południu kraju spodziewane są burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady oraz porywy wiatru do 75 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20°C na zachodzie i południu do 27°C w centrum i na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych.

Pojawił się jednak alert. Zgodnie z jego treścią, "prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h". Dodatkowo lokalnie może spaść grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Będą one obowiązywały w województwach: