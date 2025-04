Występ kandydata KO w TV Republika równałby się jego zgodzie na uznanie tej stacji za normalną, uczciwą telewizję i rzetelne medium, ale i co gorsza, na użycie jego własnego wizerunku do celów propagandowych.

Te wybory to nie są normalne wybory prezydenckie, w których jeśli wygra kandydat KO to fajnie, a jeśli Nawrocki to też luz.

Trzaskowski nadal ma sondażową przewagę w II turze, choć wyborcy demokratyczni powinni zrobić wszystko, żeby wygrał w pierwszej. Dla zwycięstwa kluczowe będzie zmobilizowanie wyborców Lewicy, Trzeciej Drogi i niezdecydowanych, a nie – podkreślam to z całą mocą – podlizywanie się zdeklarowanym wyborcom PiS. Tych nic do niego nie przekona i szkoda na to czasu. Potencjalne podlizywanie się wyborcom PiS przyniesie zresztą odwrotny skutek - zniechęci do kandydata KO jego własnych wyborców.