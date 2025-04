– Wiem, że kierownik dysponujący samochodami i pracą kierowców potrzebuje te dane do układania grafików. Może to pismo jest nieprecyzyjnie napisane, ale chodzi o to, że jeżeli marszałek wyjedzie na urlop, przez kilka dni nie przychodzi do pracy, żeby kierowca w tym czasie mógł wykonywać inne działania – tłumaczyła Kidawa.