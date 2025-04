– Dzisiaj w polityce spotkała mnie sytuacja, jaka nigdy do tej pory mnie nie spotkała. Mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić. Został poproszony przez urzędników Senatu Rzeczpospolitej, podległych pani marszałek Kidawie-Błońskiej – takie oskarżenie wysunął Michał Kamiński na antenie TVN24 w rozmowie w Radomirem Witem.

Wicemarszałek izby wyższej twierdzi, że to jego kierowca opowiedział mu o całej tej sytuacji. – Odmówił do noszenia na mnie, powiedział, że nie będzie informował o moich chorobach, powtórzę, moich chorobach, moim życiu rodzinnym, dokąd jeżdżę, kiedy, z kim się spotykam. Odmówił urzędnikom pani Kidawy udzielania tych prywatnych informacji na mój temat. Został poinformowany, że w związku z tym być może nie będzie ze mną pracował – opowiadał Kamiński.

Twierdzi on, że dowody pokaże dziś wieczorem, bo "ludzie Platformy są na tyle aroganccy, że wysłali to na piśmie". Wyjaśnił, że jego kierowca dostał to polecenie na drodze służbowej. Pisma nie miał go w studiu TVN, ale zapewnił, że je ujawni.