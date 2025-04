Michał Kamiński choruje na cukrzycę. Diagnoza przyszła w 2016 roku

Jak wynika z publicznych wypowiedzi polityka, cukrzyca typu 2 została u niego zdiagnozowana w 2016 roku. Kamiński przyznawał, że początkowo ignorował niepokojące sygnały wysyłane przez organizm. Do wizyty u lekarza miała go ostatecznie przekonać była premier Ewa Kopacz . Wśród objawów, które go zaniepokoiły, wymieniał między innymi nadmierne pocenie się, szczególnie kłopotliwe podczas publicznych wystąpień.

Moment diagnozy był dla niego trudny. Jak wspominał w wywiadach, ważył wówczas około 147-150 kg, a pierwszy pomiar poziomu cukru we krwi dał wynik przekraczający 300 mg/dL (norma pozwalająca zdiagnozować cukrzycę to poziom powyżej 125 mg/dL na czczo). Diagnoza wywołała przerażenie, zwłaszcza wizja codziennych zastrzyków z insuliną. Jeden z lekarzy miał mu nawet sugerować, że przy takim stanie zdrowia może nie dożyć 40. roku życia. Kamiński czuł, że jego dotychczasowy styl życia musi ulec zmianie.

Radykalna zmiana stylu życia kluczem do zdrowia wicemarszałka Sejmu

Decyzja o ujawnieniu choroby zapadła przed laty

Początkowo Michał Kamiński traktował chorobę jako sprawę prywatną. Jednak narastające spekulacje medialne, w tym bolesne plotki o rzekomej chorobie nowotworowej, oraz negatywny wpływ tych doniesień na rodzinę (wspominał, że jego córki czytały w internecie komentarze typu "tatuś zdycha"), skłoniły go do publicznego zabrania głosu. Ujawnienie prawdy o cukrzycy pozwoliło mu przerwać spekulacje i odzyskać kontrolę nad narracją o swoim zdrowiu.

Po ujawnieniu choroby, Kamiński zaczął wykorzystywać swoje doświadczenia do edukowania społeczeństwa na temat cukrzycy. Kierował słowa otuchy do nowo zdiagnozowanych, mówiąc "to nie koniec świata – to tylko cukrzyca" i podkreślając, że z chorobą można żyć pełnią życia pod warunkiem wprowadzenia zmian.