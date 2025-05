Audi A6 - wymiary

Długość: 4939 mm Szerokość: 1886 mm (z lusterkami 2110 mm) Wysokość: 1457 mm Rozstaw osi: 2924 mm

Długość: 4939 mm (wersja Allroad 4951 mm) Szerokość: 1886 mm (z lusterkami 2110 mm) Wysokość: 1467 mm (wersja Allroad 1497-1542 mm) Rozstaw osi: 2924 mm

A6 Limousine: 530 litrów (wersje hybrydowe 360 litrów) A6 Avant: 565 litrów (możliwość powiększenia do 1680 litrów), wersje hybrydowe 405-1535 litrów.

Minimalna masa własna pojazdów waha się w zależności od wersji i napędu, zaczynając się od około 1705-1710 kg. Dopuszczalna masa całkowita to około 2320-2675 kg. Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 75 kg (dla Avant często podawane jest 100 kg). W przypadku możliwości holowania, Audi A6 Avant 2025 z hamulcem może pociągnąć przyczepę o masie do 2100 kg, a bez hamulca do 750 kg. Obciążenie pionowe haka holowniczego wynosi do 100 kg.